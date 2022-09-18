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Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.
В регионе
18 сентября 2022 г. 16:20
Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации напряженности и принять меры для скорейшего урегулирования ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами.

Глава РФ также подтвердил готовность России оказать необходимую помощь для обеспечения стабильности в приграничной зоне между Кыргызстаном и Таджикистаном.

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Версия на английском языке Putin discusses Tajik-Kyrgyz border conflict with Japarov, Rahmon
Версия на азербайджанском языке Putin Tacikistan və Qırğızıstan liderləri ilə sərhəd münaqişəsini müzakirə edib

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