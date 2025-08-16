О нас

Путин провел совещание по итогам саммита с Трампом на Аляске

Путин провел совещание по итогам саммита с Трампом на Аляске Президент РФ Владимир Путин провел совещание по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшегося 15 авгусчта в Анкоридже (штат Аляска).
В регионе
16 августа 2025 г. 19:33
Путин провел совещание по итогам саммита с Трампом на Аляске

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшегося 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи Путин выдвинул основные требования для завершения войны с Украиной.

Отмечается, что на переговорах с Трампом была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации в Украине.

По словам Путина, Россия хочет скорейшего прекращения боевых действий в Украине при устранении первопричин кризиса. В ходе переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.

"Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал Путин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin Trampla Alyaskadakı sammitdən sonra iclas keçirib

Другие новости из категории

NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
NYT: Трамп считает уступки территорий Украиной важным для завершения войны
16 августа 2025 г. 19:10
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
Число жертв наводнений и оползней в Пакистане превысило 350 человек
16 августа 2025 г. 18:55
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
СМИ: Трамп заявил о желании Путина взять под контроль весь Донбасс
16 августа 2025 г. 18:46
СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США
СМИ: ФРГ хочет обеспечить координацию стран ЕС по Украине при партнерстве с США
16 августа 2025 г. 18:16
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,6
16 августа 2025 г. 17:37
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО
16 августа 2025 г. 16:50
В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты
В России шесть человек эвакуировали с горящей яхты
16 августа 2025 г. 14:42
Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине
Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине
16 августа 2025 г. 13:52
Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске
Туск: Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам встречи на Аляске
16 августа 2025 г. 13:00
Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита США-РФ-Украина
Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита США-РФ-Украина
16 августа 2025 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi