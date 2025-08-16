Путин провел совещание по итогам саммита с Трампом на Аляске

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом, состоявшегося 15 августа в Анкоридже (штат Аляска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи Путин выдвинул основные требования для завершения войны с Украиной.

Отмечается, что на переговорах с Трампом была возможность спокойно и детально изложить позицию России относительно ситуации в Украине.

По словам Путина, Россия хочет скорейшего прекращения боевых действий в Украине при устранении первопричин кризиса. В ходе переговоров с Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.

"Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал Путин.