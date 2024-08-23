Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ после захвата заложников в ИК-19

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, основной темой обсуждений стала ситуация в исправительной колонии строгого режима №19 в Волгоградской области, где несколько заключенных захватили сотрудников учреждения в заложники.

Путин заявил, что начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации.

Ранее стало известно, что заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в ИК-19 в Волгоградской области.