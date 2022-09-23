Путин провел оперативное совещание с Совбезом РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Такое совещание состоялось впервые после объявления главой государства о начале частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Такое совещание состоялось впервые после объявления главой государства о начале частичной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС.

В заседании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и др.

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как пояснял министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов.