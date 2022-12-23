Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 23 декабря встретится с руководителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тулу 23 декабря встретится с руководителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь - принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике", - сообщил Песков.

По его словам, Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое производит высокоточное оружие и различные системы вооружения. Президент посмотрит на продукцию, а затем проведет совещание с руководителями организаций ОПК.