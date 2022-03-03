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Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров.
В регионе
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3 марта 2022 г. 14:05
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание с постоянными членами Совбеза РФ и ряд международных телефонных разговоров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будет это показано по телевизору. Ну и дальше работа напряженная в течение всего дня у президента", - сказал Песков журналистам.

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