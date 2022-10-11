Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент России Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что беседа пройдет в формате один на один.

Кремль не анонсировал темы предстоящих переговоров. По информации правительственной газеты ОАЭ Al Bayan, планируется обсудить дружественные отношения между ОАЭ и Россией, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Как сообщил МИД ОАЭ, визит президента страны нацелен на "достижение эффективных политических решений" по кризису в Украине.