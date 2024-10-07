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Путин проведет переговоры с Пашиняном в Москве

Путин проведет переговоры с Пашиняном в Москве Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.
В регионе
7 октября 2024 г. 15:35
Путин проведет переговоры с Пашиняном в Москве

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры будут проведены до заседания Совета глав государств СНГ 8 октября.

Отметим, что в ходе заседания Совета главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.

Также планируется обсудить и принять Обращение к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества по укреплению интеграционного сотрудничества и т.д..

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Версия на английском языке Russian president to hold talks with Armenian PM in Moscow
Версия на азербайджанском языке Putin Moskvada Paşinyanla danışıqlar aparacaq

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