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Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В регионе
25 февраля 2022 г. 14:24

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько международных телефонных разговоров и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас у российского лидера достаточно напряженный график. "Постоянно идут встречи, фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано", - сказал Песков.

Он заверил, что Кремль будет информировать об этих беседах. "В середине дня президент планирует собрать оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - добавил пресс-секретарь главы государства.

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