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Путин проведет онлайн-встречу с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ

Путин проведет онлайн-встречу с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ.
В регионе
12 октября 2021 г. 16:14
Путин проведет онлайн-встречу с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.

"Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ожидается, что в совещании примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Версия на английском языке Putin to hold online meeting with heads of security services of CIS members
Версия на азербайджанском языке Putin MDB ölkələrinin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşəcək

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