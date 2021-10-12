Путин проведет онлайн-встречу с руководителями органов безопасности и разведслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ.

Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, будут рассмотрены вопросы взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.

"Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ожидается, что в совещании примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.