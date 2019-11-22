Путин проведет большую пресс-конференцию 19 декабря

Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента Российской Федерации начинает аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Пресс-конференция состоится 19 декабря 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба также предупредила, что "заявки на аккредитацию принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ".

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Данный формат, когда глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов, традиционно привлекает повышенное внимание общественности и СМИ.

"Большой" ежегодная президентская пресс-конференция стала называться не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени - один час 35 минут - была первая встреча В.Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - четыре часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит только от президента.