Путин: Прорабатывается идея Эрдогана отправить нуждающимся странам муку из зерна РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил о проработке инициативы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безвозмездной отправке из этой страны нуждающимся государствам муки из российского зерна.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о проработке инициативы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безвозмездной отправке из этой страны нуждающимся государствам муки из российского зерна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве, налаживании встречных поставок агропромышленной продукции, о координации по тематике международной продовольственной безопасности", - сказал Путин в четверг на церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую", комментируя состоявшийся ранее в четверг телефонный разговор.

Он подчеркнул: "Прорабатывается инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведет турецкая мукомольная промышленность".