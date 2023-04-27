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Путин: Прорабатывается идея Эрдогана отправить нуждающимся странам муку из зерна РФ

Путин: Прорабатывается идея Эрдогана отправить нуждающимся странам муку из зерна РФ Президент РФ Владимир Путин сообщил о проработке инициативы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безвозмездной отправке из этой страны нуждающимся государствам муки из российского зерна.
В регионе
27 апреля 2023 г. 18:16
Путин: Прорабатывается идея Эрдогана отправить нуждающимся странам муку из зерна РФ

Президент РФ Владимир Путин сообщил о проработке инициативы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безвозмездной отправке из этой страны нуждающимся государствам муки из российского зерна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве, налаживании встречных поставок агропромышленной продукции, о координации по тематике международной продовольственной безопасности", - сказал Путин в четверг на церемонии завоза топлива на АЭС "Аккую", комментируя состоявшийся ранее в четверг телефонный разговор.

Он подчеркнул: "Прорабатывается инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведет турецкая мукомольная промышленность".

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