Путин прокомментировал акт сожжения Корана в Стокгольме

Президент РФ Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о сожжении Корана в Стокгольме, вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает", - сказал глава государства во время посещения мечети в Дербенте.

Путин подчеркивал, что в некоторых странах, в отличие от России, не уважают чувства верующих и не считают преступлением сожжение священных книг. Он напомнил, что в России разжигание межконфессиональной розни по закону считается преступлением. Глава государства отметил, что взаимное уважение и братские отношения христиан и мусульман скрепляют единство народа России.

Напомним, что 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжег Коран во время молитвы в священный для мусульман праздник Курбан-байрам и получил два протокола. Выяснилось что, полиция разрешила эту акцию, хотя еще в феврале дважды отказывала ее организаторам.