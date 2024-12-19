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Путин: Произошедшее в Сирии не является поражением России

Путин: Произошедшее в Сирии не является поражением России Произошедшие события в Сирии не являются поражением России.
В регионе
19 декабря 2024 г. 14:46
Путин: Произошедшее в Сирии не является поражением России

Произошедшие события в Сирии не являются поражением России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции по итогам года.

"Россия в целом достигла своих целей в Сирии", - сказал он, отметив, что РФ не допустил создания в этой стране террористического анклава.

Путин подчеркнул, что Россия рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии, и "поддерживает отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона".

Президент РФ также заявил, что пока не виделся с экс-президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, отметив, что планирует это сделать.

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Версия на английском языке Putin: What happened in Syria is not Russia's defeat
Версия на азербайджанском языке Putin: Suriyada baş verənlər Rusiyanın məğlubiyyəti deyil

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