Путин: Произошедшее в Сирии не является поражением России

Произошедшие события в Сирии не являются поражением России.

Произошедшие события в Сирии не являются поражением России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции по итогам года.

"Россия в целом достигла своих целей в Сирии", - сказал он, отметив, что РФ не допустил создания в этой стране террористического анклава.

Путин подчеркнул, что Россия рассчитывает на мир и спокойствие в Сирии, и "поддерживает отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона".

Президент РФ также заявил, что пока не виделся с экс-президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, отметив, что планирует это сделать.