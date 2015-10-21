Путин проинформировал Эрдогана о встрече с Асадом

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече с главой сирийского режима Башаром Асадом, которое состоялось в Москве.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, 21 октября Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и попросил рассказать о встрече с Башаром Асадом.

Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в Сирии и отметил, что начался новый поток беженцев.