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    Путин проинформировал Эрдогана о встрече с Асадом

    Президент Турции позвонил российскому коллеге

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече с главой сирийского режима Башаром Асадом, которое состоялось в Москве. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, 21 октября Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину и попросил рассказать о встрече с Башаром Асадом. 

    Президент Турции выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в Сирии и отметил, что начался новый поток беженцев. 

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