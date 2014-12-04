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    Путин: Продолжение создания США стратегической ПРО несет угрозу и самим Штатам

    Президент России выступил перед Федеральным собранием

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Продолжение создания США стратегической ПРО несет угрозу не только России и европейским странам, но и самим США. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

    "Это представляет собой не только угрозу безопасности для России, но и для всего мира в силу возможного нарушения стратегического баланса сил. Думаю это опасно и для самих США, так как несет опасную иллюзию неуязвимости, усиливает стремление к односторонним, часто непродуманным решениям и дополнительным рискам", — заявил президент РФ.

    По словам президента, Россия не станет втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечит свою обороноспособность в новых условиях.

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