​Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая.

Как сообщает российское бюро Report, об этом на совещании по борьбе с коронавирусом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза смертельной опасности вируса сохраняется. И в этой связи скажу одно, от всех нас потребуется собранность, дисциплина и мобилизация. Нужно, чтобы волна эпидемии пошла на спад. Чем строже мы будем соблюдать все необходимые требования, тем быстрее это все пройдет. Полагаться на то, что угроза снизилась и обойдет нас стороной беспечно. В этой связи мною приняты следующие решения. Период нерабочих дней продлится до 11 мая", - сказал президент.