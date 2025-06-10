Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Президент России Владимир Путин продлил действие указа "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" до 31 декабря 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном указе.

Данный указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня текущего года.

Документ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.