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Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap
В регионе
10 июня 2025 г. 17:02
Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

Президент России Владимир Путин продлил действие указа "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" до 31 декабря 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в опубликованном указе.

Данный указ впервые вступил в силу с 1 февраля 2023 года и несколько раз продлевался, последний раз - до 30 июня текущего года.

Документ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

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Версия на азербайджанском языке Putin neft və neft məhsullarının “price cap” ilə satışına qadağanın müddətini uzadıb
Версия на английском языке Putin extends ban on sale of oil and oil products at price cap

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