Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год

Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год.

Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. N° 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в тексте документа.

Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

В рамках введенного эмбарго запрещено ввозить в страну мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и орехи из государств, решивших ввести экономические санкции. Эмбарго распространяется на Евросоюз, США, Австралию, Канаду, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Албанию, Черногорию.