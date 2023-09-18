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Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год

Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год.
В регионе
18 сентября 2023 г. 19:30
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год

Российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции 2014 года, продлили на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. N° 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в тексте документа.

Соответствующий указ размещен на сайте правовой информации.

В рамках введенного эмбарго запрещено ввозить в страну мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и орехи из государств, решивших ввести экономические санкции. Эмбарго распространяется на Евросоюз, США, Австралию, Канаду, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн, Албанию, Черногорию.

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