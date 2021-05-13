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Путин призвал уделять больше внимания развитию русского языка в странах СНГ 

Путин призвал уделять больше внимания развитию русского языка в странах СНГ  "Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в странах СНГ. То, что делается сегодня, явно недостаточно. Можно и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня".
В регионе
13 мая 2021 г. 17:47
Путин призвал уделять больше внимания развитию русского языка в странах СНГ 
Владимир Путин

"Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в странах СНГ. То, что делается сегодня, явно недостаточно. Можно и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

Президент попросил министра просвещения РФ представить дополнительные предложения в этой сфере.

Он подчеркнул, что обсуждал это направление работы со многими коллегами, в последний раз - с президентом Таджикистана, который был в Москве 9 мая.

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