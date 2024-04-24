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Путин призвал наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall

Путин призвал наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в Crocus City Hall должны быть выявлены и наказаны.
В регионе
24 апреля 2024 г. 11:38
Путин призвал наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall

Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в Crocus City Hall должны быть выявлены и наказаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

"Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - подчеркнул глава государства, говоря о произошедшем в Crocus.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителей.

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Версия на английском языке Putin calls for punishment of all those involved in terror attack at Crocus City Hall

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