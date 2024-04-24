Путин призвал наказать всех причастных к теракту в Crocus City Hall

Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в Crocus City Hall должны быть выявлены и наказаны.

Все заказчики, спонсоры и организаторы теракта в Crocus City Hall должны быть выявлены и наказаны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

"Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия", - подчеркнул глава государства, говоря о произошедшем в Crocus.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. По делу о теракте арестованы 11 человек, в том числе 4 непосредственных исполнителей.