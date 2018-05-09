Путин призвал к миру с трибуны на Красной площади - ОБНОВЛЕНО

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ "Все страны должны понимать, что мир очень хрупок. Россия готова к открытому, равноправному диалогу".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Москве на параде в честь Дня победы.

В речи, обращенной к участникам парада, президент России отметил подвиг советского народа в войне и предостерег мир от новой глобальной войны.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда", - заявил В. Путин.

Глава государства также отметил, что Россия готова к равноправному партнерству во имя мира на Земле.

Далее по брусчатке Красной площади прошли пешие парадные расчёты.

Среди 159 единиц военной техники, представленной на параде, были и танк Победы "Т-34-85" и новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор". Отметим, что многие новинки российского ВПК используются в Сирии, а некоторые уже стоят на вооружении ВС Азербайджана.

Парад завершился выступлением Военно-Космических Сил России. Над Красной площадью пролетели 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно- транспортной и армейской авиации.

Впервые в параде Победы были задействованы новейшие истребители пятого поколения Су-57.

***11:42

Сегодня в России празднуется 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной Войне, главное торжество проходит на Красной площади в Москве, сообщает российское бюро Report.

На Красной площади выстроились парадным расчетом военнослужащие ВС России для участия в Параде. Министру обороны Сергею Шойгу доложили о готовности к Параду. В нем принимают участие более 13 тысяч военнослужащих, ожидается прибытие на площадь 159 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

На площадь внесли знамя Победы и государственный флаг России.

Президент России Владимир Путин, члены правительства и зарубежные гости наблюдают за ходом парада.