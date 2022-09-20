Путин призвал Баку и Ереван к соблюдению режима прекращения огня

Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 2020-2021 годов.

Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонним договоренностям лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 2020-2021 годов.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с новоназначенными послами иностранных государств в РФ.

"Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что решать спорные территориальные вопросы необходимо совместно в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.