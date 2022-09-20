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Путин призвал Баку и Ереван к соблюдению режима прекращения огня

Путин призвал Баку и Ереван к соблюдению режима прекращения огня Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 2020-2021 годов.
В регионе
20 сентября 2022 г. 14:04
Путин призвал Баку и Ереван к соблюдению режима прекращения огня

Россия призывает Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня и следовать трехсторонним договоренностям лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 2020-2021 годов.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с новоназначенными послами иностранных государств в РФ.

"Любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении", — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что решать спорные территориальные вопросы необходимо совместно в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России.

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Версия на азербайджанском языке Putin rəsmi Bakı və İrəvanı atəşkəs rejiminə riayət etməyə çağırıb
Версия на английском языке Putin calls on Baku and Yerevan to observe ceasefire

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