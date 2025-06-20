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Путин признался, что его беспокоит угроза Третьей мировой войны

Путин признался, что его беспокоит угроза Третьей мировой войны Президент России Владимир Путин заявил о серьезной обеспокоенности возможностью развязывания Третьей мировой войны на фоне роста конфликтного потенциала в мире.
В регионе
20 июня 2025 г. 20:12
Путин признался, что его беспокоит угроза Третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил о серьезной обеспокоенности возможностью развязывания Третьей мировой войны на фоне роста конфликтного потенциала в мире.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заяил в рамках ПМЭФ.

"Очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести", — отметил он.

Угрозы ядерным объектам в Иране требуют от России участия в поиске мирных решений, подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Putin Üçüncü dünya müharibəsi təhlükəsindən narahatlığını etiraf edib
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