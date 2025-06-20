Путин признался, что его беспокоит угроза Третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил о серьезной обеспокоенности возможностью развязывания Третьей мировой войны на фоне роста конфликтного потенциала в мире.

Президент России Владимир Путин заявил о серьезной обеспокоенности возможностью развязывания Третьей мировой войны на фоне роста конфликтного потенциала в мире.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заяил в рамках ПМЭФ.

"Очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — в Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести", — отметил он.

Угрозы ядерным объектам в Иране требуют от России участия в поиске мирных решений, подчеркнул он.