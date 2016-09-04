Путин привез в подарок Си Цзиньпину российское мороженое

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин привез своему коллеге председателю КНР Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое.

"Я обещал Вам его привезти. Я в подарок вам привез целую коробку мороженого", - сказал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин поблагодарил Путина за подарок.

"Большое спасибо за подарок, за вкусное мороженое. При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское. Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится. Спасибо за эту любезность", - сказал Си Цзиньпин.