Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения с США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Приостановить действие соглашения между правительством России и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области", — говорится в документе.

Согласно тексту указа, решение вызвано "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России" и неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония согласно международным договорам.