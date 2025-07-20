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Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Президента России Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.
В регионе
20 июля 2025 г. 17:17
Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Президента России Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани, старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам,"иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы".

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня, однако в целом в Ближневосточном регионе действует атмосфера нестабильности и недоверия друг к другу.

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Версия на азербайджанском языке Putin Kremldə İranın ali liderinin baş müşavirini qəbul edib
Версия на английском языке Putin receives senior adviser to Iran's supreme leader

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