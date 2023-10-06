Путин принял приглашение посетить Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение узбекского коллеги Шавката Мирзиёева посетить Узбекистан.
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"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их сегодняшних переговоров в Кремле.