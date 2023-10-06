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Путин принял приглашение посетить Узбекистан

Путин принял приглашение посетить Узбекистан Президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить эту страну с визитом.
В регионе
6 октября 2023 г. 20:09
Путин принял приглашение посетить Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение узбекского коллеги Шавката Мирзиёева посетить Узбекистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их сегодняшних переговоров в Кремле.

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