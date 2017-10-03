Путин принял отставку главы Дагестана

Об этом сообщается на сайте Кремля

3 октября, 2017 18:03

https://report.az/storage/news/824950a6a8893dfbf66f0711050fc8a1/568a90c7-8768-4518-9cf3-84429bf15b8b_292.jpg Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы республики. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кремля. "Назначить Васильева Владимира Абдуалиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан", - говорится в тексте официального сообщения. Указ вступает в силу со дня подписания.