Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент РФ Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент РФ Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК), которое он разместил в своем телеграм-канале.

О других зарубежных поездках президента Ушаков сообщать не стал, отметив: "Другое (сообщать - ред.) пока рановато, но кое-что будет обязательно".