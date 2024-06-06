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Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Путин примет участие в саммите ШОС в Астане Президент РФ Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В регионе
6 июня 2024 г. 17:34
Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Президент РФ Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК), которое он разместил в своем телеграм-канале.

О других зарубежных поездках президента Ушаков сообщать не стал, отметив: "Другое (сообщать - ред.) пока рановато, но кое-что будет обязательно".

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