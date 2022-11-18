О нас

Путин примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Путин примет участие в саммите ОДКБ в Ереване Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на следующей неделе в Армении.
В регионе
18 ноября 2022 г. 14:07
Путин примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на следующей неделе в Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Одним из самых важных вопросов на саммите ОДКБ в Ереване станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении, сообщает Sputnik-Армения.

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

В мероприятии, как ожидается, примут участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ в Армении 22-23 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin gələn həftə Ermənistana səfər edəcək

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi