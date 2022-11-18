Путин примет участие в саммите ОДКБ в Ереване

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на следующей неделе в Армении.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на следующей неделе в Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Одним из самых важных вопросов на саммите ОДКБ в Ереване станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении, сообщает Sputnik-Армения.

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

В мероприятии, как ожидается, примут участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании СМИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбеза ОДКБ в Армении 22-23 ноября.