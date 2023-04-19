Путин примет будет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля по видеосвязи.

Президент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля по видеосвязи.

Как передает Report , об этом сообщил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что "Аккую" с вводом в строй всех четырех реакторов сможет обеспечить 10% от общих потребностей страны в электричестве.