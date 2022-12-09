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Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС В Бишкек (Кыргызстан) прилетел президент России Владимир Путин.
В регионе
9 декабря 2022 г. 09:41
Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС

В Бишкек (Кыргызстан) прилетел президент России Владимир Путин.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В международном аэропорту "Манас" главу РФ встретил председатель Кабмина, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров. Путин прибыл для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет под председательством Кыргызстана.

Накануне в Бишкек прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметим, что лидеры ЕАЭС среди прочих вопросов будут обсуждать формирование общего рынка газа и одобрят запуск процесса переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ. В Кремле также не исключают, что на полях саммита будет затронута и тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

Вчера стало известно, что Узбекистан отказался от предложения президента России Владимира Путина по созданию "тройственного газового союза".

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Версия на английском языке Putin arrives in Bishkek to address Eurasian Economic Union summit
Версия на азербайджанском языке Putin AAİŞ sammitində iştirak etmək üçün Bişkekdə səfərdədir

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