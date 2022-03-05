Президент России пригрозил последствиями введения бесполетной зоны в Украине

Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их участниками конфликта. И уже все равно членами, каких организаций они являются", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.