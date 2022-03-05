Путин пригрозил Киеву решать вопрос об украинской государственности

Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности.

Сегодняшнее руководство Киева должно понять, что если оно продолжит в том же духе, то встанет вопрос о будущем украинской государственности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин.

"Люди, которые не хотят это понять, особенно из числа сегодняшнего руководства [Киева], должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.