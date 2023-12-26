Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие "Игр будущего"

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Путин анонсировал проведение этого мероприятия, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ.

"Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт", - сказал он.

"Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казань", - заявил президент.

Путин также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года.

"Ожидаем, что на него приедут молодые люди из более чем 180 стран мира, в том числе и из стран нашего Содружества", - заключил президент.