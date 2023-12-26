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Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие "Игр будущего"

Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие "Игр будущего" Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.
В регионе
26 декабря 2023 г. 20:31
Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие Игр будущего

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Путин анонсировал проведение этого мероприятия, открывая неформальную встречу лидеров стран СНГ.

"Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные "Игры будущего". Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт", - сказал он.

"Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия "Игр будущего" 21 февраля 2024 года в Казань", - заявил президент.

Путин также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года.

"Ожидаем, что на него приедут молодые люди из более чем 180 стран мира, в том числе и из стран нашего Содружества", - заключил президент.

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