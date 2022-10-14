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Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце года

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце года Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран-участниц СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербурге.
В регионе
14 октября 2022 г. 11:41
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце года

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран-участниц СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, российский лидер выразил признательность за поддержку инициативы об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

"Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - обратился Путин к коллегам.

Лидеры стран СНГ уже встречали вместе Новый год - 28 декабря 2021 года в Петербурге.

В этом городе 7 октября этого года - в день рождения Путина прошла неформальная встреча политиков. В ней приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменстана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер‑министр Армении Никол Пашинян.

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Версия на английском языке Putin invites CIS heads of state to summit in St. Petersburg in late 2022
Версия на азербайджанском языке Putin MDB dövlət başçılarını ilin sonunda Sankt-Peterburqa sammitə dəvət edib

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