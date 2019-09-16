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Путин пригласил Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе

Путин пригласил Эрдогана на Российскую энергетическую неделю

Президент России Владимир Путин пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал В.Путин в ходе переговоров с турецким коллегой в Анкаре 16 сентября.

"У нас 2-5 октября в Москве состоится международный форум Российская энергетическая неделя. Мы были бы рады видеть турецкую делегацию на самом высоком уровне. Если президент найдет время, и президента с удовольствием видели бы там", - сказал Путин.

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