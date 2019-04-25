Путин прибыл во Владивосток на первую встречу с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где должна состояться его первая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", переговоры будут проводиться на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Сам Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде 24 апреля.

Российско-северокорейские переговоры должны занять порядка четырёх часов. При этом общение глав государства в формате "тет-а-тет" должно продлиться в течение часа.

Кроме того, Ким Чен Ына угостят блюдами русской национальной кухни во время приёма после встречи делегаций.

Ожидается, что ключевой темой саммита станет решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также отношения между Россией и КНДР.