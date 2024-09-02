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Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.
В регионе
2 сентября 2024 г. 18:05

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борт российского лидера приземлился в аэропорту Улан-Батора.

Визит президента РФ продлится два дня. На следующий день - 3 сентября - запланированы двусторонние встречи, в том числе с монгольским лидером Ухнаагийн Хурэлсухом, а также подписание ряда документов и возложение цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Ранее сегодня сообщалось о том, что лидеры двух стран обсудят региональные проблемы, сотрудничество в промышленности, агросекторе и энергетике.

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