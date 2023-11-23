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Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Минск для участия в итоговом саммите государств-участников ОДКБ.
В регионе
23 ноября 2023 г. 13:50
Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Минск для участия в итоговом саммите государств-участников ОДКБ.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Его кортеж отправился во Дворец Независимости, где проходят основные мероприятия саммита.

Накануне в белорусской столице состоялось предваряющее встречу лидеров заседание Совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.

В Минск также прибыли главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

На мероприятии не примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении.

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