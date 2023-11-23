Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Минск для участия в итоговом саммите государств-участников ОДКБ.
Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.
Его кортеж отправился во Дворец Независимости, где проходят основные мероприятия саммита.
Накануне в белорусской столице состоялось предваряющее встречу лидеров заседание Совета глав МИД, Минобороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ.
В Минск также прибыли главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
На мероприятии не примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении.