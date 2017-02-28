Путин прибыл в Кыргызстан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Бишкек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Столица Кыргызстана стала третьим и заключительным пунктом поездки российского лидера, в ходе которой он накануне посетил Алма-Ату и Душанбе.

Отмечается, что визит в Центральную Азию приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений России с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

В Бишкеке у Путина запланированы переговоры с президентом Алмазбеком Атамбаевым.