Путин прибыл в Казань с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Вместе с лидерами ряда стран - Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана - он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

В рамках турнира Путин проведет ряд двусторонних встреч, а также посетит Казанский авиационный завод.

"Игры будущего" продляться до 3 марта в Казани. В них примут участие свыше 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран.