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Путин прибыл в Казань с рабочей поездкой

Путин прибыл в Казань с рабочей поездкой Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.
В регионе
21 февраля 2024 г. 13:58
Путин прибыл в Казань с рабочей поездкой

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Вместе с лидерами ряда стран - Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана - он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

В рамках турнира Путин проведет ряд двусторонних встреч, а также посетит Казанский авиационный завод.

"Игры будущего" продляться до 3 марта в Казани. В них примут участие свыше 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран.

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Версия на английском языке Putin arrives in Kazan on working trip

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