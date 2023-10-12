Путин прибыл в госрезиденцию в Бишкеке на переговоры с Жапаровым

В Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча" началась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина.

В Бишкеке в государственной резиденции "Ала-Арча" началась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, он проведет переговоры с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

Президенты двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию авиационной базы ОДКБ в Канте.