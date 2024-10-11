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Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" и встретится с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В регионе
11 октября 2024 г. 04:37
Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" и встретится с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который считается основоположником литературного туркменского языка.

Планируется, что в мероприятии примут участие лидеры более десяти государств, а также главы международных организаций, включая ШОС, ОЭС, ОТГ, СНГ, ОИС и ЮНЕСКО.

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