Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" и встретится с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, где примет участие в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития" и встретится с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, который считается основоположником литературного туркменского языка.

Планируется, что в мероприятии примут участие лидеры более десяти государств, а также главы международных организаций, включая ШОС, ОЭС, ОТГ, СНГ, ОИС и ЮНЕСКО.