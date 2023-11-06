Путин прибудет в Астану с официальным визитом 9 ноября

Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит столицу Казахстана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
"По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин", - сказано в сообщении.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
️Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.