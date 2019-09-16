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Путин прибыл в Турцию

Путин прибыл в Анкару
​Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Анкару для участия в трехстороннем саммите Турция-Россия-Иран по урегулированию сирийского конфликта, сообщает Report.

Отмечается, что в ходе переговоров особый акцент будет сделан на ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По итогам переговоров главы стран-гарантов Астанинского процесса по урегулированию вооружённого конфликта в САР сделают совместное заявление и выступят перед представителями СМИ. Программа саммита также предусматривает двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии.

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