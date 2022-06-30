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Путин предупредил о зеркальном ответе на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Путин предупредил о зеркальном ответе на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах.
В регионе
30 июня 2022 г. 02:29
Путин предупредил о зеркальном ответе на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им вступить в НАТО - пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

"Это же очевидная вещь! Они что этого не понимают?" - выразил недоумение Путин. "Все было у нас хорошо с Финляндией и Швецией, а теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Finlandiya və İsveçə NATO kontingenti yerləşdirilsə, cavab verəcəyik”

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