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Путин предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны

Путин предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое.
В регионе
27 октября 2022 г. 19:30
Путин предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны

Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступление на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны", - сказал Путин.

Главное противоречие новой эпохи, продолжил президент, в том, что Запад "не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться".

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Версия на азербайджанском языке Putin: "SSRİ-nin dağılması dünya tarazlığını pozdu"

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