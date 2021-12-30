Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана

Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси.

Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.

Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны.

Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".